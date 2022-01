Kim Gloss (29) gibt Entwarnung. Am Donnerstag schockte die Sängerin ihre Fans, als sie sich aus dem Krankenhaus bei ihnen meldete. Die TV-Bekanntheit war während eines Besuchs im Nagelstudio zusammengebrochen und wurde in eine Klinik eingeliefert. Den Grund dafür kannte die Influencerin bis dahin noch nicht. Doch nun meldete sich Kim erneut bei ihren Followern und gab ihnen ein kurzes Gesundheits-Update.

"Bis gestern ging es mir noch nicht so gut. Bis in die Nacht hatte ich Schmerzen, aber heute geht es mir wesentlich besser", teilte die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story mit. Mittlerweile seien alle Untersuchungsergebnisse da und sie dürfe wieder nach Hause zu ihren Liebsten. "Ich kriege jetzt noch ein Medikament, das genau auf mich abgestimmt ist – auf das, was ich habe. Und dann darf ich aber nach Hause, und darüber freue ich mich sehr", klärte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ihre Fans auf.

Was genau ihr fehlt, hat Kim jedoch bisher noch nicht verraten. "Wenn alles überstanden ist, werde ich sagen, was los war", hat die Mutter einer achtjährigen Tochter ihren Followern aber versichert, als sie diese am Donnerstag über ihren Krankenhausaufenthalt informierte.

Kim Gloss, Influencerin

Kim Gloss im Krankenhaus

Kim Gloss, Influencerin

