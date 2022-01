Große Sorge um Kim Gloss (29)! Noch vor wenigen Stunden meldete sich die Ex-DSDS-Teilnehmerin bei ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Wie so häufig nahm die Influencerin ihre Follower mit in ihr Alltags-Geschehen. Außerdem kündigte die Sängerin an, dass ihre Community schon bald ihren neuen Song zu hören bekommt. Doch jetzt kam alles anders: Kim meldete sich plötzlich aus dem Krankenhaus!

"Ich bin total aufgewühlt, dass es jetzt so gekommen ist", richtete sich Kim via Instagram vom Krankenhausbett aus an ihre Follower. Die TV-Bekanntheit sah sichtlich mitgenommen aus. Sie sei in guten Händen, könne jedoch noch nicht genau preisgeben, warum sie in der Klinik gelandet sei. "Ich weiß es selbst noch nicht genau", erzählte die Brünette. Sie habe Schmerzmittel erhalten und werde bald wieder "die Alte" sein, versprach sie ihrer Community.

Kim versicherte: Ihr Song "Keiner so wie wir", den sie als Hochzeitsgeschenk an ihren Mann Alex geschrieben hatte, wird trotzdem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag released. "Ich habe es extra auf Alex' Geburtstag getimt", sagte die 29-Jährige, bevor ihr die Stimme wegbrach und sie zu weinen begann. "Wenn alles überstanden ist, werde ich sagen, was los war", verabschiedete sich Kim daraufhin.

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss im August 2021 in Rom

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de