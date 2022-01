Heidi Klum (48) setzt bei Germany's next Topmodel auf echte Vielfalt! Schon in wenigen Wochen ist es wieder so weit: Eine neue Staffel der beliebten Castingshow geht an den Start. In diesem Jahr ist das Kandidatinnenfeld so divers wie nie – neben einem Mutter-Tochter-Duo sind auch eher kleinere und größere Girls mit dabei. Eine von ihnen ist Wiebke Schwartau: Die Beauty misst stolze 1,98 Meter!

Was für eine Erscheinung! Die hübsche Blondine zieht in der 17. Staffel der TV-Sendung als größte Anwärterin ins Rennen um den Topmodel-Titel. Doch wie tickt Wiebke eigentlich? Sie ist Sportlerin, spielt als Profi-Basketballerin bei Alba Berlin – und ist superstolz auf ihre Größe. "Meine Outfits werden speziell für mich angefertigt. Und es fühlt sich toll an, dass so eine Veränderung möglich ist", erklärte sie im Interview mit Bild.

Wie Wiebkes Chancen bei GNTM wohl stehen? Im Netz kommt das Nachwuchsmodel zumindest schon super an. Über 40.000 Menschen folgen ihr allein auf Instagram. Auf ihrem Profil teilt die 22-Jährige regelmäßig coole Schnappschüsse im Bikini oder vom Basketballfeld.

Heidi Klum, Model

Wiebke, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Wiebke Schwartau, Model und Basketballspielerin

