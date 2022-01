Bei Germany's next Topmodel warten in diesem Jahr so einige Überraschungen auf die Zuschauer – Heidi Klum (48) hat sich für die 17. Staffel nämlich besonders spannende Kandidatinnen herausgepickt! Unter anderem kämpft Barbara um den begehrten Titel: Die Flensburgerin ist mit 68 Jahren die bislang älteste Kandidatin in der Geschichte der Castingshow. Doch es gibt noch eine weitere Neuheit: Die Teilnehmerin Martina stellt sich der Herausforderung "Germany's next Topmodel" gemeinsam mit ihrer Tochter!

Richtig gehört, die selbstständige Trainerin und Videografin aus Klosterneuburg tritt gemeinsam mit ihrer 18-jährigen Tochter Lou-Anne bei Heidis TV-Sendung an. Allerdings will sie ihrem Nachwuchs im Rahmen des Wettbewerbs offenbar nicht im Weg stehen. "Ich will ihr die Show nicht stehlen", stellte die Österreicherin nämlich vor dem Start der neuen Staffel gegenüber ProSieben klar.

Allgemein seien Martina und Lou-Anne in Sachen Modeln auf einem Level. "Wir haben festgestellt, dass ich im Walk die Bessere bin, weil ich mehr Erfahrung habe", erzählte die 50-Jährige, die bereits in den 90er-Jahren Erfahrungen im Modelbusiness gesammelt hat. Ihre Tochter habe hingegen bei Fotoshootings die Nase vorn.

ProSieben/Rankin Das Plakat der 17. "Germany's next Topmodel"-Staffel

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / mgt_wondermind Martina und ihre Tochter Lou-Anne im Mai 2021

