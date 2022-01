Jasmin Herren (43) zeigt ihre emotionale Seite. Die TV-Bekanntheit zog in der diesjährigen Staffel ins Dschungelcamp ein und tritt damit in große Fußstapfen: Ihr verstorbener Ehemann Willi Herren (✝45) war 2004 selbst einmal im Dschungel. Im Camp fiel nun das Gespräch auf ihren geliebten Mann und die anderen Kandidaten fragten sie zu ihm aus: Dabei kamen bei Jasmin unangenehme Erinnerungen hoch!

Als die Kandidaten am Morgen in ruhiger Runde zusammensaßen, erzählte die 43-Jährige, wie sehr die beiden kurz vor Willis Tod mit dem Druck der Öffentlichkeit zu kämpfen hatten. Dabei wurde sie sogar wegen der Beziehung bedroht! "Ich wurde unter einem Vorwand in eine andere Wohnung gelockt. Die Vorhänge wurden zugezogen und es wurde auf mich eingeprügelt", erinnerte sie sich. Um wen es sich dabei gehandelt hat, wollte sie nicht sagen. "Es handelt sich nur um drei Familienmitglieder, aber ich kann keine Aussagen machen", verriet sie. Im Einzelinterview wurde Jasmin dann emotional, weil einige ihr das Glück mit Willi nicht gönnten: "Er war meine große Liebe. Es tut mir alles noch so weh, aber ich versuche das hier stark durchzuziehen."

Was die anderen Camper danach auch von der Sängerin wissen wollten: Gab es vor dem Tod ihres Gatten denn eine Trennung? Offenbar waren die Scheidungsgerüchte, die damals im Umlauf waren, frei erfunden, um sich vor der Bedrohung zu schützen. "Eine Trennung wollten wir ja beide nicht, aber ich wollte einfach meine Ruhe haben. Dann hab ich gesagt: 'Ich habe eine Idee: Geh' doch zum Scheidungsanwalt, nimm die mit, dann denken die, wir sind getrennt'", erklärte Jasmin.

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019 in Köln

RTL/ Stefan Menne Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

