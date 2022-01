Mike Blümer schaut nach vorne. Vor wenigen Monaten trennte sich der Manager von seiner Noch-Ehefrau Melanie Müller (33). Seither lieferten sich die beiden in den Medien eine regelrechte Schlammschlacht und machten sich gegenseitig immer wieder Vorwürfe. Zu Beginn des neuen Jahres zeigte sich der zweifache Vater jedoch optimistisch, dass es besser sein wird als das vergangene Jahr. Doch wie ist es eigentlich zurzeit um Mike bestellt?

"Mir geht es besser als in der Zeit vor der Trennung", offenbarte der Manager im Rahmen eines Q&A auf Instagram. Es tue ihm jedoch weh, so etwas nach all der gemeinsamen Zeit und zwei gemeinsamen Kindern sagen zu müssen. Doch auch wenn es für ihn wieder bergauf gehe, sei es für Mike schwer, mit der neuen Situation zurechtzukommen. Das Verhältnis zu Melanie sei derzeit noch kompliziert.

Dennoch versuche das Noch-Ehepaar seinen Streit von seinem Nachwuchs fernzuhalten. "Wir haben beide das Sorgerecht und wollen für die Kinder nur das Beste", teilte Mike mit. Seine beiden Sprösslinge würden seit der Trennung von Melanie jedoch bei ihr wohnen.

Anzeige

ActionPress Mike Blümer und Melanie Müller bei der Eröffnung der Imbissbude Grillmüller auf Mallorca

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike Blümer

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Mike Blümer mit ihren Kindern Mia Rose und Matty

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de