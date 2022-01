Das war es wohl mit Daniela Katzenbergers (35) Neujahrsvorsätzen! Die Influencerin hatte an den Weihnachtsfeiertagen ordentlich geschlemmt. Daraufhin machte sie sich darüber lustig, dass sie deswegen nicht mehr in ihre Hose passe. Für das neue Jahr nahm sich die Kultblondine deshalb vor, wieder etwas mehr auf ihre Ernährung zu achten. Dieses Vorhaben setzte sie bislang auch offenbar gut um. Doch nun kam Dani in Versuchung und schlug ordentlich zu!

Auf Instagram veröffentlichte die 35-Jährige ein Foto, auf dem sie vor einem großen Nachtischteller mit Pannacotta, Schokotörtchen und Kuchen sitzt. "Wenn du beim Dessert an deine Neujahrsvorsätze erinnert wirst", betitelte sie die Aufnahme und fragte ihre Fans, wer seine denn auch schon "verkackt" habe. Dass sie ihre Vorsätze nun gebrochen hat, sieht Dani aber offenbar nicht allzu eng: Sie machte eine Grimasse und zeigte den Stinkefinger in die Kamera.

Danis Community amüsiert der Post sehr. "Grandios, wir leben doch alle dasselbe Leben", kommentierte zum Beispiel der einstige DSDS-Sieger Prince Damien (31). Auch Annett Möller (43) kann die Mallorca-Auswanderin wohl nur zu gut verstehen. "Ich habe alle noch übrigen Schoko-Weihnachtsmänner und Berge von Süßigkeiten weggehauen. Die wären ja sonst bald schlecht geworden", scherzte die Moderatorin.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis, Dezember 2021

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Gesicht

Anzeige

Wenzel, Georg / Action Press Annett Möller bei den Green Awards in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de