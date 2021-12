Daniela Katzenberger (35) nimmt sich mal wieder selbst auf die Schippe! Bei der Familie der beliebten Mallorca-Auswanderin steht zu Weihnachten besonders eine Sache im Vordergrund: Futtern. So bezeichnete die Blondine das Motto des Heiligabends zuletzt sogar mit "Maximales Ranzenspannen". Und offenbar hat Dani am Weihnachtstisch auch ordentlich zugeschlagen – denn nach den schmackhaften Feiertagen passt sie kaum noch in ihre Hose!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die TV-Bekanntheit am Montag ein Video, das ihre amüsanten Bemühungen zeigt. Mit der Hilfe ihres Mannes Lucas Cordalis (54) versucht Dani, ihre Jeans anzuziehen – das klappt jedoch nicht ganz, sodass der Musiker sie an der Hose durch die Luft wirbeln kann, während seine Frau das Gesicht verzieht. Zu dem scherzhaften Clip schrieb die 35-Jährige: "Weihnachten ist over… Naaa, wer braucht auch Hilfe beim Hose anziehen?"

Danis Follower sind von diesem Weihnachtsscherz begeistert – und kommentierten den Beitrag fleißig. Influencerin Oksana Kolenitchenko (34) schrieb unter anderem: "Dein Gesicht! Ich liebe es!" Wie findet ihr den Kilo-Witz der Kultblondine? Stimmt unten ab.

Instagram / danielakatzenberger Peter und Iris Klein, Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis, Dezember 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im September 2021

