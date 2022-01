Harald Glööckler (56) baut seinen Vorsprung als Dschungelcamp-Favorit weiter aus! Erst seit zwei Tagen flimmert die 16. Staffel des beliebten Wildlife-Abenteuers über die Fernsehschirme. Die bisher größte Überraschung für die Zuschauer ist zweifelsohne der extravagante Modedesigner. Dass Harald so sympathisch und bodenständig rüberkommt, hätten wohl die wenigsten gedacht. Kein Wunder, dass ihn die Promiflash-Leser in der täglichen Busch-Favoriten-Umfrage wieder auf Platz eins wählten!

Hatte Glööckler am Samstag schon das Ranking mit 45,7 Prozent aller Stimmen angeführt, überzeugte er am Sonntag noch mehr der Promiflash-Fans (Stand: 23. Januar, 17 Uhr): Stolze 55,5 Prozent (1.223 Stimmen) wählten den 56-Jährigen an die Spitze. Knapp hinter ihm landete wie am Vortag wieder Rosenboy Filip Pavlovic (27) mit 25,4 Prozent der Votes (559 Stimmen). Auch der dritte Rang blieb unverändert: Wieder schaffte es Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest (32) mit aufs Favoritentreppchen.

Was die Verteilung auf den letzten drei Plätzen angeht, kam es zu einer Überraschung: Linda Nobat (27), die am Vortag noch auf der neunten Position gelandet war, konnte Prozentpunkte gutmachen – stattdessen sackte Ex-Prince Charming-Kandidat Manuel Flickinger (33) mit 1,1 Prozent (24 Stimmen) auf Rang neun ab. Die beiden unliebsamen letzten Ränge nahmen wie am Vortag die Bohlen-Ex Janina Youssefian (39) mit einem Prozent (21 Stimmen) und Schauspielerin Anouschka Renzi (57) mit 0,8 Prozent (18 Stimmen) ein.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

