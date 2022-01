Linda Nobats (27) Traummann muss vor allem finanziell gut bestückt sein. Bei Der Bachelor hat es für die Hanauerin nicht mit der großen Liebe geklappt – Niko Griesert (31) war wohl einfach nicht der Richtige für sie. Auch danach hat Linda ihr Glück noch nicht finden können, sie ist aktuell Single. Im Dschungelcamp verriet die Influencerin jetzt aber genau, was der Mann an ihrer Seite mitbringen müsste: Auf jeden Fall eine Menge Geld.

"Ich weiß, die Menschen werden mich jetzt dafür hassen, dass ich das sage: Es ist sehr wichtig für mich, dass mein Partner eine höhere finanzielle Stabilität in unsere Beziehung reinbringt als ich es tue", plauderte sie in der Show am Sonntagabend aus. Die 27-Jährige steht auf das traditionelle Rollenbild und würde auch ihre eigenen beruflichen Interessen hinten anstellen. "Ich bin die, die die Kinder kriegt. Ich bin auch bereit, zu Hause zu bleiben, meine Karriere zurückzustecken, meinem Mann, wenn er von der Arbeit kommt, ein Bad einzulassen, ihn zu massieren, etwas Schönes zu kochen", erklärte sie. Das soll aber nicht bedeuten, dass sie sich von ihrem Liebsten aushalten lassen möchte. Sie finanziere sich immer noch selbst.

Bei den Fans kommt Lindas Vorstellung von Beziehung aber tatsächlich nicht besonders gut an. "Linda hat ihr Frauenbild auch aus dem letzten Jahrtausend geborgt, oder?", wunderte sich ein User auf Twitter. Einen anderen störte weniger die altertümliche Rollenverteilung, sondern vielmehr die vermeintliche Geldgier: "'Finanziell besser da stehen'" – aha. 'Sich aushalten lassen' elegant ausgedrückt."

