Wollten die Kandidaten etwa auf die Barrikaden gehen? Am Montagabend sorgte Janina Youssefian (39) für einen regelrechten Eklat im Dschungelcamp: Während eines Streits mit Mitstreiterin Linda-Caroline Nobat (27) beleidigte das ehemalige "Teppichluder" die Ex-Bachelor-Kandidat rassistisch. RTL zog daraufhin die Reißleine und kickte Janina hochkant aus der Show. Doch angeblich war nicht nur der Sender allein für das Aus verantwortlich – auch die restlichen Camper sollen sich gegen Janinas Verhalten aufgelehnt haben...

Wie Bild aktuell berichtet, sollen sich die Dschungelcamp-Kandidaten noch am Abend des Eklats zusammengetan haben und im Dschungeltelefon Konsequenzen für die verbalen Ausbrüche der 39-Jährigen gefordert haben. Doch was ist an diesem angeblichen Kandidatenaufstand dran? Auf Promiflash Nachfrage erklärte der Sender: "Wie in der Show zu sehen war, waren alle Stars überrascht, als ihnen mitgeteilt wurde, dass Janina das Camp verlassen musste. Vorangegangene Forderungen nach Konsequenzen gab es nicht."

Kurz nach ihrem Rauswurf äußerte sich auch Janina zu dem Vorfall im Netz. "Ich möchte mich öffentlich für meine Äußerungen entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich im Dschungelcamp so sprachlich entgleist bin. Mein Verhalten und meine Äußerungen Linda gegenüber sind nicht zu entschuldigen", schrieb sie in einem Instagram-Beitrag.

RTL/ Stefan Menne Die Dschungelcamp-Stars 2022

RTL/ Stefan Menne Die Dschungelcamp-Teilnehmer 2022

Dschungelcamp, RTL Janina Youssefian und Linda Nobat im Dschungeltelefon

