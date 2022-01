Peter Althof (66) zeigt sich von seiner verletzlichen Seite! Derzeit stellt sich der Personenschützer den schwierigen Challenges im diesjährigen Dschungelcamp. Abseits der harten Busch-Prüfungen ist unter freiem Himmel in der Wildnis auch genügend Zeit für Entspannung und viele Talks. Auch Peter suchte das Gespräch und zwar mit Filip Pavlovic (27). Er offenbarte dem einstigen Bachelorette-Boy dabei, wie schlecht das Verhältnis zu seinem eigenen Sohn ist – ein ganz schön intimer Moment...

Im Camp zeigte sich der sonst so selbstsichere Bodyguard plötzlich von einer ungewohnt sentimentalen Seite. Im Gespräch mit Filip gestand der älteste Dschungel-Kandidat, dass er seit drei Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn Denis habe – für ihn augenscheinlich eine belastende Situation. Sein Sprössling ist Boxer und lebt zurzeit in London. Dass sich der 66-Jährige seinem Mitstreiter gegenüber so öffnete, wunderte Peters Partnerin Sandra Rajcic gar nicht: "Der erinnert ihn auch an seinen Sohn, vom Alter her. Da hat er sich gut dabei gefühlt", erklärte sie gegenüber RTL.

Am Lagerfeuer hatte Filip dem ehemaligen Leibwächter von Michael Schuhmacher seine volle Aufmerksamkeit gewidmet. Zudem hatte er es sich wohl auch zur Aufgabe gemacht, zwischen Papa und Sohnemann zu vermitteln. "Klar kenne ich nur die Seite von deinem Papa. Aber mach' den ersten Schritt. Zeig' deinem Papa, dass du ihn liebst", forderte der Reality-TV-Darsteller Althof Junior indirekt auf.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Dschungelcamp, RTL Peter Althof im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Filip Pavlovic und Peter Althof am Wasser

RTL/ Stefan Menne Dschungelcamp-Kandidat Filip Pavlovic

