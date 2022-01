Joe Jonas (32) und Sophie Turner (25) gelten als eines der lustigsten Traumpaare Hollywoods und teilen denselben Humor. Das haben die beiden nicht nur mit ihrer eher unkonventionellen Ring-Pop-Hochzeit in Las Vegas, sondern zuletzt auch mit Sophies Auftritt für den "Jonas Brothers Family Roast" unter Beweis gestellt. Nun ist ein neuer lustiger Clip der beiden Spaßvögel aufgetaucht, in welchem Kim Kardashians (41) neue Liebschaft aufs Korn genommen wird.

Auf TikTok haben der Jonas Brothers-Sänger und die Game of Thrones-Darstellerin ein legendäres Gespräch von Kim und ihrer Schwester Khloé parodiert, das aus ihrer Reality-Show Keeping up with the Kardashians bekannt ist. Darin schlüpfte Joe in Khloés Rolle, die eine Unterhaltung mit der ziemlich gelangweilten und unbeeindruckten Kim – gespielt von Sophie – führt. Der amüsanteste Teil ihrer Parodie ist dabei jedoch die Anspielung auf die jüngsten Beziehungsgerüchte um Kim und Komiker Pete Davidson (28).

In ihrer Parodie haben Joe und Sophie Kims Desinteresse an der Konversation schließlich so interpretiert, dass sie scheinbar viel zu beschäftigt damit sein muss, Petes Allerwertesten anzuschmachten. Das machten die komödiantischen Talente mit einigen Schnitten auf das Telefon der Kim-Darstellerin deutlich, in dessen Chatverläufe "Hey Babe ich denke gerade an dich" oder "Du hast den tollsten Hintern" an ihren angeblichen Neu-Lover geschrieben stand.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Töchterchen True und Schwester Kim, Weihnachten 2018

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / ActionPress Joe Jonas und Sophie Turner beim Louis Vuitton Parfum Dinner

