Wer fotografierte Kim Kardashian (41) hier so sexy am Strand? Im vergangenen November hatte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit in Sachen Liebe ein neues Kapitel aufgeschlagen. Denn sie hat mit dem Komiker Pete Davidson (28) einen neuen Lover an ihrer Seite. Nachdem die Beauty Anfang 2021 unter die Ehe mit ihrem Noch-Ehemann Kanye West (44) einen Schlussstrich gezogen hatte, soll sie mit Pete aktuell auf Wolke sieben schweben. Jetzt teilte Kim Aufnahmen von sich am Strand – schoss Pete die Aufnahmen?

Via Instagram hatte die vierfache Mutter drei aufreizende Aufnahmen von sich im Bikini vor einer traumhaften Kulisse geteilt. Kim posiert auf den Fotos sowohl im kristallblauen Wasser als auch strahlend im Sand. Ihre Fans spekulieren nun wild darüber, ob Pete die schönen Aufnahmen von ihr knipste. Ein User schien sich da ganz besonders sicher zu sein: "Der Schatten ist von Pete. Da sind wir uns doch alle einig, oder?" Dieser Kommentar erhielt eine Menge Zustimmung. Denn über 11.383 Leute haben die Bemerkung bisher gelikt. Zudem fanden ihre Follower noch ein weiteres Indiz, welches für den Comedian als Person hinter der Kamera sprechen könnte.

Denn ihnen entging nicht, wie glücklich Kim auf den Bildern aussieht. "Pete muss der Fotograf sein. Schaut, wie happy sie ist", merkte ein Fan diesbezüglich an. Der Komiker tut der 41-Jährigen offenbar sehr gut. Kim soll an der Beziehung mit Pete angeblich besonders schätzen, dass sie bei ihm ganz normal sein kann.

Anzeige

kimkardashian / Instagram Kim Kardashian im Januar 2022

Anzeige

kimkardashian / Instagram Reality-TV-Star Kim Kardashian am Strand

Anzeige

kimkardashian / Instagram Die "Keeping up with the Kardashians"-Darstellerin Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de