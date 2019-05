Sie lieben es unkonventionell! Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29) verlobten sich im Jahr 2017 – im Spätsommer dieses Jahres sollte dann die große Hochzeit stattfinden. Doch die beiden Turteltauben entschieden sich kurzerhand um und gaben sich in einer Blitz-Hochzeit in Las Vegas das Jawort. Auch die Hochzeitsringe der beiden waren alles andere als traditionell: Die beiden wählten als Trauringe Ring Pops!

Laut TMZ schworen sich die Schauspielerin und der Sänger vor einem Elvis-Double als Pastor die ewige Treue. Ihren Liebesschwur besiegelte das Anstecken der Eheringe – und die waren dabei total außergewöhnlich: Die Turteltauben wählten sogenannte Ring Pops, also Plastik-Ringe, die einen Lolli obendrauf haben. Auf einem privat aufgenommenem Video der Zeremonie ist zu sehen, wie Sophie nach dem Ringtausch sogar neckisch an dem Ehering ihres Mannes leckt.

Wie die Quelle weiter berichtete, soll der Elvis-Pfarrer die leere Verpackung von Sophies Ring nun auf eBay verkaufen – für ein Startgebot von umgerechnet knapp neun Euro! In der Verkaufsanzeige hieß es: "Einwickelpapier in sehr gutem, aber etwas gebrauchtem Folien-ähnlichem Material." Für dieses einzigartige Erinnerungsstück hoffe der Priester, am Ende bis zu 900 Euro zu bekommen.

Instagram / diplo Joe Jonas und Sophie Turner in Las Vegas 2019

ActionPress / enewsimage Joe Jonas und Sophie Turner 2019 in New York

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Februar 2019

