Sophie Turner (25) ist offenbar ein echtes Multitalent! Die Britin wurde bereits 2011 durch ihre Rolle in Game of Thrones weltberühmt. Über sieben Jahre spielte die 25-Jährige in der Erfolgsserie die Sansa Stark. Doch nicht nur als Darstellerin vor der Kamera ist sie offensichtlich sehr begabt: Wie sich jetzt entpuppte, ist Sophie auch eine echte Komikerin! Ob sie nun einen Karrierewechsel in Betracht zieht?

Wie ein Augenzeuge The Sun jetzt berichtet, habe Sophie ihr komödiantisches Talent am Set des Netflix-Specials "Jonas Brothers Family Roast" bewiesen. Dort habe die Mutter einer Tochter auf Kosten ihres Ehemannes Joe (32) zahlreiche Witze erzählt: "Es war zum totlachen, aber einiges davon war so schmutzig, dass es wahrscheinlich herausgeschnitten werden muss. Sie hat sich wirklich darauf eingelassen!" Am Set seien auch echte Comedians gewesen, die Sophies Show mächtig beeindruckt habe: "Sie sagten ihr, dass sie wirklich das Zeug habe, in die Comedy-Branche einzusteigen oder mal lustige Rollen zu übernehmen!"

Am 23. November erscheint besagte Netflix-Produktion auf der Streamingplattform. In gut einer Stunde wird die Boyband dort von verschiedenen Stars, Freunden und Verwandten auf die Schippe genommen – darunter sind neben Sophie auch Pete Davidson (28) und Niall Horan (28).

Sophie Turner, Schauspielerin

Schauspielerin Sophie Turner

Nick, Joe und Kevin von den Jonas Brothers in Los Angeles, 2021

