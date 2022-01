Es bleibt weiterhin spannend! Seit vier Tagen sind elf Stars und Sternchen bereits im Dschungelcamp und müssen sich harten Challenges stellen. In dieser kurzen Zeit ging es schon mächtig zur Sache: Die Zuschauer bekamen nicht nur heftige Streitereien, sondern auch eine aufkeimende Liebesgeschichte und sogar einen unfreiwilligen Exit zu sehen. Aber wer von den Kandidaten sorgt momentan für die meiste Unterhaltung?

In den vergangenen vier Tagen jagte eine Eskalation die nächste. Eine Teilnehmerin hat ihre Chance auf die Dschungelkrone bereits verspielt: Janina Youssefian (39). Das Model fetzte sich mit seiner Konkurrentin Linda-Caroline Nobat (27) und beleidigte sie mit einer rassistischen Äußerung – daraufhin musste es die Heimreise antreten. Aber nicht nur diese beiden Ladys gerieten im Camp aneinander: Auch Jasmin Herren (43) fuhr die Krallen aus und gab sich eine lautstarke Auseinandersetzung mit Anouschka Renzi (57). Auch bei Tara Tabitha (28) und Filip Pavlovic (27) bleibt es spannend: Bei dem Dschungel-Pärchen gab es inzwischen bereits die erste Mini-Krise, die die Beauty sogar zum Weinen brachte.

Bislang galt der Modedesigner Harald Glööckler (56) als absoluter Dschungel-Favorit – in den vergangenen beiden Folgen rückte der Prinz Pompöös allerdings ein wenig in den Hintergrund. Ob die anderen Kandidaten ihm seinen Rang als Publikumsliebling streitig machen werden, bleibt abzuwarten. Wer soll die Dschungelkrone gewinnen? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Dschungelcamp, RTL Janina Youssefian und Linda Nobat

RTL Filip Pavlovic und Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

Dschungelcamp, RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp in Südafrika

