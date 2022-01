Sie hat recht bekommen! Cardi B (29) und YouTuberin Tasha K. befinden sich nun schon einige Jahre in einem Rechtsstreit. Tasha hatte im Jahr 2018 mehrere Videos auf ihrem Kanal hochgeladen, die rufschädigende Äußerungen gegen die Musikerin enthielten. Daraufhin wurde sie von Cardi angezeigt. Seit einigen Wochen läuft nun der Prozess gegen Tasha – und das Gericht ist zu einem Urteil gekommen: Tasha muss Cardi eine Entschädigung in Millionenhöhe bezahlen!

Wie People nun erfahren hat, ist Cardi B als Gewinnerin in der Verleumdungsklage gegen die Internetbekanntheit hervorgegangen! Tasha muss nun Schadensersatz in Höhe von 1,25 Millionen US-Dollar an die "I Like It"-Interpretin zahlen. Die YouTuberin wurde wegen Verleumdung, Verletzung der Privatsphäre und vorsätzlicher Zufügung von seelischem Leid schuldig gesprochen. Grund dafür waren beleidigende Äußerungen über die 29-Jährige gewesen. So hatte Tasha die Rapperin als "drogensüchtig" und "Fremdgängerin" betitelt. Auch sexuell übertragbare Krankheiten wurden ihr nachgesagt.

Während des Prozesses beschrieb Cardi B auch die seelische Belastung, die diese Äußerungen in ihr hervorgerufen haben: Sie habe sich hilflos und selbstmordgefährdet gefühlt. Zusätzlich litt die Musikerin unter Angstzuständen und Müdigkeit.

Getty Images Cardi B im September 2019 in New York City

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

Getty Images Cardi B, Rapperin



