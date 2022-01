Janina Youssefian (39) musste das Dschungelcamp am Montag vorzeitig verlassen. Sie hatte sich in einem Streit rassistisch gegenüber ihrer Mit-Camperin Linda-Caroline Nobat (27) geäußert – und RTL zog daraufhin sofort Konsequenzen und warf Janina aus dem Camp. Doch nicht nur die Verantwortlichen und die Zuschauer waren von den Aussagen des ehemaligen Playmates entsetzt. Auch ihre Dschungelbegleiterin Yvonne Woelke (40) ist von dem Verhalten ihrer Freundin geschockt.

"Es war eine kurze Nacht, wir müssen das alles erst verarbeiten", erklärte Yvonne im Bild-Interview. Dass ausgerechnet Janina sich rassistisch äußert, hätte Yvonne nie erwartet: "Ich war total schockiert. Es war irgendwie surreal, denn Janina hat selbst einen Migrationshintergrund und ist in ihrer Vergangenheit – vor allem als Kind – oft diskriminiert worden. Janina hat bis heute noch nie in meiner Gegenwart eine beleidigende, rassistische Äußerung getan. [...] Ich finde es extrem schlimm, dass es solche Worte gab. Für mich ist Rassismus eine der schlimmsten Arten der Diskriminierung, da kein Mensch etwas für seine Herkunft oder seine Hautfarbe kann.“ Doch auch schon in den Tagen zuvor hat Yvonne ihre gute Freundin in der Show kaum wiedererkannt. "Die Situation im Camp war schon extrem mit Schlafmangel, Hunger. Und Linda hat keine Gelegenheit ausgelassen, immer wieder Beleidigungen auszusprechen – so lange bis bei Janina die Sicherung durchgebrannt ist", erklärt die 40-Jährige.

In einem Statement hat sich Janina bereits für ihre Äußerung entschuldigt, sie sieht ihren Dschungel-Rauswurf aber auch kritisch. Yvonne weiß, dass der Vorfall die 39-Jährige sehr mitgenommen hat. "Sie ist am Boden zerstört und verärgert. Zum einen, dass sie sich bis zu diesem Punkt hat provozieren lassen und zum anderen, dass jetzt ein Bild von ihr in der Öffentlichkeit gezeichnet wird, das sie nicht ist und nie war", meinte Yvonne.

