Muss Harald Glööckler (56) etwa doch noch um die Dschungelkrone bangen? Seit fünf Tagen schlagen sich die Promis im Dschungelcamp bereits mit Ekel-Prüfungen, Schlafmangel und Streitereien herum. Bei den Fans kam Harald in dieser Zeit am besten an. Bei den Promiflash-Umfragen lag der Stardesigner immer eindeutig vorn – bis jetzt. Inzwischen hat ihm einer seiner Mit-Camper den Favoriten-Platz streitig gemacht!

In einer neuen Umfrage sehen die Promiflash-Leser nämlich nicht mehr den 56-Jährigen, sondern Filip Pavlovic (27) an der Spitze. Mit satten 1.533 von insgesamt 3.486 Stimmen (44 Prozent) liegt der Bachelorette-Boy eindeutig vorne. Ob das etwas mit seiner Aussöhnung mit Dschungel-Flirt Tara Tabitha (28) zu tun hat? Harald muss sich jedenfalls mittlerweile mit nur noch 1.254 Stimmen, also 36 Prozent, und somit mit dem zweiten Platz begnügen. Damit liegen die beiden Männer aber immer noch weit vor ihren Konkurrenten. Den dritten Platz sichert sich zum Beispiel GZSZ-Star Eric Stehfest (32). Er kommt gerade einmal auf 213 Votes, also 6,1 Prozent.

Aber nicht nur auf den vorderen Plätzen hat sich im Vergleich zu den Vortagen einiges getan. Bisher hat Schauspielerin Anouschka Renzi (57) in Sachen Beliebtheit immer das Schlusslicht gebildet. Nun konnte sie immerhin 60 Fans von sich überzeugen und auf Rang Sieben aufsteigen. Die letzten Plätze belegen stattdessen nun Linda-Caroline Nobat (27), Manuel Flickinger (33) und Tina Ruland (55).

RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp

RTL Anouschka Renzi im Dschungelcamp 2022

