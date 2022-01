Es ist eine aufwühlende Zeit für sie! Tina Ruland (55) kämpft zurzeit im Dschungelcamp um die Urwaldkrone. Doch zwischen Konkurrenzkampf und Ekelprüfungen erreichte die Schauspielerin eine schreckliche Nachricht: Ihre Freundin Astrid ist nach einer schweren Erkrankung gestorben. Auf ihrer Reise nach Südafrika wird sie von Marisol begleitet – und die ist stolz, denn sie findet, dass sich Tina in der TV-Show hervorragend schlägt!

"Sie hat meinen allergrößten Respekt dafür, überhaupt in dieses Dschungelcamp zu gehen", erzählte Marisol im Interview mit RTL. Dass zu den üblichen Strapazen der Extrem-Show in ihrem Fall jetzt noch diese traurigen Nachrichten hinzukamen, mache Tinas Auftritt besonders bedeutsam, fügte sie hinzu: "Hunger, wenig Schlaf und auch die Situation jetzt mit ihrer Freundin – also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ganz stolz auf sie!"

Auch in kniffligen Situationen wie ihrem Streit mit Anouschka Renzi (57) hält Marisol zu ihrer Tina: "Ich finde, dass sie das gut macht, weil sie ihre Meinung sagt und auch bei ihrer Meinung bleibt!" Im Camp waren die beiden darüber aneinandergeraten, dass die 55-Jährige ihr Essen nicht teilen wollte.

