Wie hat sie das denn gemeint? Linda Nobat (27) sorgte im Dschungelcamp wohl bei manch einem Zuschauer für Stirnrunzeln: Denn das ehemalige Bachelor-Girl machte in der Show einige Aussagen, die wenig modern klangen. So wolle sie etwa in ihrer Karriere zurückstecken und ihrem Zukünftigen zu Hause den Rücken freihalten. Doch woher kommen diese Ansichten? Lindas Schwester Stephanie ordnete ihre Statements jetzt mal ein!

Im Interview mit RTL erklärte Stephanie, dass ihre Schwester die Aussagen auf jeden Fall ernst gemeint habe – obwohl ihre Eltern ihnen etwas ganz anderes vorgelebt hätten: "Das ist etwas, was sich Linda nicht von Mama und Papa abgeguckt hat." Die hätten nämlich beide gearbeitet, fügte sie hinzu: "Sie hat ihre eigenen Erfahrungen gemacht in jungen Jahren und hat eben gesehen, dass genau das sie erfüllt."

Linda habe eine starke Persönlichkeit, betonte Stephanie: "Dementsprechend braucht sei einen Mann, der sie im Griff hat beziehungsweise der ihr das Wasser reichen kann." Ihre Schwester sei überzeugt, dass sie nur in einem Mann ihr Glück finden könne, der ihr überlegen sei, sagte sie abschließend.

RTL / Stefan Menne Linda und Tara in der Dschungelprüfung 2022

Instagram / stephtako Linda Nobats Schwester Stephanie

Instagram / iamlindadt Linda Nobat im April 2021

