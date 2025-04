Linda Nobat macht gerade einen Heilungsprozess durch

Linda-Caroline Nobat (30) wagt sich demnächst in ein neues Abenteuer: Sie ist Teilnehmerin der kommenden Staffel von Kampf der Realitystars. Im Gespräch mit RTLZWEI gibt die 1995 geborene TV-Persönlichkeit Einblicke in ihre persönliche Motivation für die Teilnahme. Linda erklärt, dass sie sich der Herausforderung nicht nur aus Karrieregründen stelle, sondern vor allem, um sich selbst auf die Probe zu stellen. Mit dabei sind viele prominente Kandidatinnen und Kandidaten wie Anouschka Renzi (60) und Martin Semmelrogge (69). Für Linda steht vor allem ihr ganz persönlicher Weg im Vordergrund: "Es ist auch eine kleine Challenge an mich selbst. Ich mache nämlich gerade einen Heilungsprozess durch", verrät sie.

Die Reality-Teilnehmerin betont, dass sie den Aufenthalt bei "Kampf der Realitystars" bewusst nutzen möchte, um sich weiterzuentwickeln. Für Linda sei das Format die perfekte Gelegenheit, sich den Dingen zu stellen, die sie emotional beschäftigen: "Ich bin der Meinung, dass man am besten heilen kann, wenn man getriggert wird. Und dann geht man natürlich in eine TV-Show, weil da wird man ja ständig getriggert. Und ich möchte einfach mal schauen, wie ich jetzt damit umgehe." Damit spricht sie offen über ihren aktuellen mentalen Zustand und macht kein Geheimnis daraus, dass sie gezielt das Rampenlicht sucht, um ihre Grenzen auszuloten. Nicht nur der Konkurrenzkampf, sondern auch die intensiven Gruppendynamiken der Sendung könnten für Linda, die an der 18. Staffel des Dschungelcamps teilnahm, zur echten Belastungsprobe werden.

Linda hat sich durch verschiedene Auftritte in Reality-TV-Formaten einen Namen gemacht und polarisiert mit ihrer offenen und direkten Art. Das Wiedersehen mit ihrer Mitstreiterin Christin Okpara (29) könnte spannend werden, da bereits während ihrer gemeinsamen Zeit bei Beauty & The Nerd ein Streit entfachte. Die ehemalige Jurastudentin gibt sich auch in Konflikten gerne selbstbewusst und lässt hinter die Fassade blicken, wenn es um persönliche Herausforderungen geht. In Interviews zeigte sie sich in der Vergangenheit oft kämpferisch und sprach davon, dass sie an Rückschlägen wachse. Dass sie nun so offen von ihrem Heilungsprozess berichtet, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr persönliche Entwicklung und Unterhaltung bei Linda Hand in Hand gehen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Linda Nobat, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Christin Okpara, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige