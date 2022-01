Gestern war der Zeitpunkt gekommen: Dominik Stuckmann (30) feierte sein Debüt als neuer Bachelor und durfte endlich seine Anwärterinnen kennenlernen! Von drei der 22 bezaubernden Damen verabschiedete sich der Rosenkavalier dann auch sogleich wieder: Bella (24), Elina (25) und Jenny (23) mussten leider gehen. Im exklusiven Promiflash-Interview berichtete eine von ihnen nun von der letzten Nacht der Rosen: Bereut Jenny etwas an ihrem Verhalten?

Gegenüber Promiflash verriet die Zugbegleiterin, wie sie sich fühlte, als keine Rose mehr für sie übrig war: "Einerseits war ich traurig, weil man in der ersten Nacht der Rosen kaum Zeit hat, jemanden kennenzulernen. Aber andererseits glaube ich, dass alles aus einem Grund passiert." Die gebürtige Dortmunderin bereue nichts an ihrem Verhalten und fand es auch okay, Dominik nicht direkt angesprochen zu haben. Von diesem hatte die 23-Jährige nach der Entscheidung gar keinen Abschied genommen. "Ehrlich gesagt bin ich ein verpeilter Mensch und ich habe es einfach vergessen, mich richtig zu verabschieden", erzählte sie.

Für die verbliebenen Kandidatinnen geht die Reise in Mexiko weiter – sie dürfen immer noch um das Herz des 30-Jährigen kämpfen! Ob Yasmin Vogt (23) ihrem Status als Fan-Favoritin gerecht bleiben wird? Sie ist jedenfalls positiv gestimmt. "Wenn er auf eine loyale Frau steht, die ihre Ziele verfolgt [...] bin ich definitiv die Richtige", plauderte sie gegenüber Promiflash aus.

Anzeige

RTL Dominik Stuckmann, Unternehmer

Anzeige

Instagram / Jenny Cheong Jenny Cheong, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2022

Anzeige

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de