Yasmin Vogt (23) wagt das Abenteuer! Die Studentin wird in der kommenden Staffel vom Bachelor eine von 22 Frauen sein, die das Herz des neuen Rosenkavaliers Dominik Stuckmann (29) erobern wollen. Dabei ist sie zielsicher und will auffallen: Unter den Promiflash-Lesern stach sie bereits als Favoritin der Fans hervor. Doch wie will Yasmin den Bachelor in der Show für sich gewinnen?

Promiflash sprach mit der Rosen-Anwärterin über ihr Vorhaben und sie gab zu, dass sie durchaus den ersten Schritt machen würde! "Wir leben in einer Gesellschaft, in der viel von Feminismus berichtet wird – oft ist es leider so, dass Frauen dann aber abgestempelt werden, wenn sie in die Offensive gehen. Ich denke, da kann ich mal mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass auch Frauen sich trauen dürfen", erzählte die 23-Jährige. Die Zuschauer dürfen also auf Konfrontation gespannt sein!

Aber könnte sie ihrer Meinung nach denn auch die passende Frau für den Bachelor sein? "Wenn er auf eine loyale Frau steht, die ihre Ziele verfolgt und mit der man viele, coole Erlebnisse sammeln kann, bin ich definitiv die Richtige", erklärte Yasmin ehrlich. Doch letztendlich müsse sie erst einmal schauen, ob die beiden überhaupt eine gewisse Verbindung zueinander haben.

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt, Bachelor-Kandidatin

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt, Bachelor-Kandidatin

