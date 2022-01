Dominik Stuckmann (30) musste sich entscheiden. Der Unternehmer macht sich in der neuen Staffel vom Bachelor auf die Suche nach der großen Liebe und traf heute in der ersten Nacht der Rosen auf 22 wunderschöne Frauen. Sie alle hatten nur wenige Minuten des Kennenlernens – da zählt vor allem das erste Gefühl. Obwohl er die Ladys bezaubernd fand, musste sich der Rosenkavalier entscheiden: Welche drei schickte Dominik am ersten Abend wieder nach Hause?

Nachdem alle Girls aus der Limousine gestiegen sind und sie einige Zeit bei der Party zusammen verbracht haben, zog sich der Junggeselle zurück, um eine Wahl zu treffen. Drei Mädels haben ihn beim ersten Treffen nicht überzeugen können: Elina (25), Bella (24) und Jenny (23) mussten die Show wieder verlassen. "Klar, natürlich ist es traurig. Ich habe nicht damit gerechnet", gab Bella daraufhin im Einzelinterview zu.

Jenny reagierte nicht ganz so gefasst wie die anderen beiden Kandidatinnen: Sie fing an zu weinen. Als Dominik ihr Tschüss sagen wollte, schaute sie ihn nur traurig an, doch verabschiedete sich nicht von ihm. "Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich jetzt gehen muss. Ich war einfach ich selbst und anscheinend war das nicht genug", erklärte sie danach im Einzelgespräch ehrlich.

