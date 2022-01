Mit dieser Videobotschaft warf Amira Pocher (29) eine Menge Fragen auf! Vergangene Woche meldete die schöne Moderatorin sich auf Social Media total aufgelöst bei ihren Fans. Unter Tränen berichtete sie, dass etwas Schlimmes vorgefallen sei. Erst Tage später löste die Frau von Oliver Pocher (43) auf, dass bei ihnen eingebrochen wurde – und zwar während sie mit ihren Kindern zu Hause waren! Doch bevor Amira Licht ins Dunkel gebracht hatte, hatten ihre Fans eine ganz andere Theorie, was passiert sein könnte: Sie dachten an eine Trennung von Olli!

Das berichtete der Comedian jetzt – leicht angesäuert – im gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier!": "Auf jeden Fall war das äußerst mittelmäßig. Die Leute haben sich direkt gedacht: 'Der Olli hat rumgebumst oder was?' Du hast ja geweint tagelang, dann haben sie deinen Ring nicht gesehen und dachten: Es ist alles aus und vorbei!"

Im Gegensatz zu Olli sei Amira von den Reaktionen total überrascht gewesen: "Mir war das gar nicht so klar. Ich verstehe das nicht. Jeder sagt ja mal so was." Weiter schilderte die gelernte Visagistin: "Mich haben Sandkastenfreundinnen angeschrieben und mir Sprachnachrichten geschickt: 'Amira, du siehst so scheiße aus, du hast Augenringe, sag mir jetzt sofort, was da los ist. Wie kann ich dir helfen?'" Abschließend beteuerte die 29-Jährige, dass die Krisengerüchte definitiv nicht ihre Absicht gewesen seien.

Instagram / amirapocher Amira Pocher als Moderatorin bei "Prominent"

Adolph,Christopher Amira und Oliver Pocher

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

