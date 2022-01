Edith Stehfest redet jetzt Klartext! 2015 heiratete die Sängerin den ehemaligen GZSZ-Darsteller Eric Stehfest (32). Ihre beiden Kinder, Sohn Aaron und Tocher Aria krönten das gemeinsame Liebesglück. In ihrer Ehe halten die beiden in allen Lebenssituationen zusammen, sie geben sich aber auch viele Freiheiten. So gab es bereits Gerüchte, sie würden in Polyamorie leben. Doch wie Edith jetzt erklärte: Sie und Eric führen offenbar doch keine offene Ehe!

Während ihr Gatte im diesjährigen Dschungelcamp um den Gewinn der Wildnis-Krone kämpft, übernimmt Edith unterdessen seinen Instagram-Account. Dort konnten die Fans des TV-Stars jetzt Fragen zu oder an Eric stellen, die in seinem Namen dann von seiner Frau beantwortet wurden. Dabei kam auch das Thema zur Sprache, ob die beiden eine polyamouröse Ehe führen. "Das hat sich damals wie ein Lauffeuer als falsche Information verbreitet", erklärte die Sängerin. Die Eheleute leben also in keiner offenen Liebschaft, sondern seien heute einfach nur Eltern voller Hingabe.

Denn Eric und Edith möchten für ihre zwei Sprösslinge ein Leben schaffen, in dem diese sich sicher fühlen. "Mit Mama und Papa ohne Angst die Welt entdecken", das sei es, was sie sich für ihre Kinder wünschen. Zurzeit fiebern Edith und die Kids als Dschungelbegleitungen vor dem Bildschirm mit, wenn Eric im Busch um die Sterne kämpft.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest im Juni 2021

TVNow/ Lorenz Lenk Eric und Edith Stehfest mit ihren Kindern

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest, Dezember 2020

