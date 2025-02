Diesen Dschungelcamper möchte Sam Dylan nicht wiedersehen

Das Dschungelcamp 2025 ist vorbei und die Camper sind alle wieder sicher in Deutschland angekommen, wo sich ihre Wege nach ereignisreichen Wochen trennen werden. Für Dschungel-Diva Sam Dylan (34) ist klar, dass er nicht jedem seiner Mitcamper wieder über den Weg laufen möchte. "Jemand, der sich immer um Fleisch prügelt, der dann noch die Party sprengt und DJ spielen will und dann noch im Flugzeug fast durchdreht – nein, diese Person möchte man nicht wiedersehen", erklärt der Realitystar am Flughafen gegenüber RTL. Ob er damit auf Schauspielerin Edith Stehfest anspielt?

Sam und Edith waren im Dschungel immer wieder heftig aneinandergeraten. Einer ihrer Zwiste drehte sich beispielsweise um die Zubereitung des Abendessens. Als der 33-Jährige die Ehefrau von Eric Stehfest (35) bat, die Lebensmittel nicht mit ungewaschenen Händen anzufassen, flippte Edith aus. "Sam, jetzt reicht's wirklich! Du sitzt die ganze Zeit hier... Es nervt wirklich", polterte die Tattoo-Liebhaberin. Das ließ der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner nicht auf sich sitzen und hielt dagegen: "Du musst doch nicht auf einmal ausflippen [...] Du stachelst andere Leute auf und wirfst mir jetzt auf einmal etwas vor."

Mit seiner Meinung über Edith ist Sam nicht alleine. Viele Zuschauer äußern sich im Netz kritisch über die zweifache Mutter. "Ich möchte Edith Stehfest nie wieder sehen", "Ich glaube, ich finde Eric doch noch sympathischer als Edith Stehfest" oder "Edith Stehfest: Hat nichts drauf, außer Zahnbelag", machen drei X-User ihrem Ärger über die 30-Jährige Luft.

