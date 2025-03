Schlimme Zahnprobleme: Edith Stehfest schrie vor Schmerz

Edith Stehfest hat mit ihren Fans ein schmerzhaftes Erlebnis geteilt, das sie in den vergangenen Tagen durchmachen musste. In ihrer Instagram-Story berichtete die Dschungelcamp-Bekanntheit von massiven Zahnproblemen, die sie an ihre Grenzen brachten. "Ich weiß nicht, ob ich außer bei meiner Geburt jemals solche Schmerzen hatte. Ich lag heute Morgen weinend, schreiend, zitternd im Bad und hätte ohne Hilfe glaube ich nicht mehr gewusst, was ich machen soll", schilderte Edith offen ihre Qualen. Dazu postete sie ein Foto von sich, mit einer dicken Wange und einer großen Sonnenbrille, die wahrscheinlich ihre verweinten Augen verdecken sollte.

Der Grund für das schmerzhafte Erlebnis habe laut Ediths eigenen Angaben an jahrelanger Vernachlässigung regelmäßiger Zahnarztbesuche gelegen. Aus Angst habe sie diese stets vermieden, was sich nun gerächt hat. An dem Punkt, an den sie schmerzlich gelangte, war ärztliche Hilfe nunmehr unumgänglich: "Gestern Abend musste ich noch als Notfall den Zahn aufbohren lassen, und jetzt ging gar nichts mehr."

Edith hat in der Vergangenheit bereits offen über andere herausfordernde Kapitel ihres Lebens gesprochen, darunter ihre schwierige Vergangenheit mit Drogen. Im Dschungelcamp zeigte sich die Sängerin verletzlich und sprach darüber, wie sie im Alter von gerade einmal 17 Jahren täglich Drogen konsumierte. Erst ihr heutiger Ehemann, Eric Stehfest (35), der zu dieser Zeit selbst mit der Sucht zu kämpfen hatte, habe ihr geholfen, den illegalen Substanzen abzuschwören.

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp 2025

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Februar 2024

