Edith Stehfest sorgt bei Dschungel-Aftershow-Party für Eklat

Kaum war das Dschungelcamp 2025 vorbei, kam es bei der Aftershow-Party in einem australischen Beachclub zu einem weiteren Eklat – mit einer wenig überraschenden Hauptdarstellerin: Edith Stehfest, Musikerin und Ehefrau von Schauspieler Eric Stehfest (35). Sie soll, nachdem Anna-Carina Woitschack (32) mit Schlagerhits die Stimmung im Club angeheizt hatte, kurzerhand ihren eigenen Laptop an die Musikanlage angeschlossen haben. Offenbar wollte sie ihre ehemaligen Mitcamper mit einem spontanen Techno-Rave beglücken, stieß damit allerdings auf wenig Begeisterung, wie Pierre Sanoussi-Bliss gegenüber Bild verriet: "Als Edith die Führung übernahm, wusste ich: Das ist nicht mein Abend. Diese Frau ist einfach immer zur falschen Zeit am falschen Ort."

Anna-Carina berichtete inzwischen gegenüber dem Magazin, dass die gesamte Atmosphäre des Abends durch Ediths Aktion gekippt sei: "Ich habe versucht, mit Schlager die Stimmung anzuheizen, aber dann war plötzlich alles vorbei." Dschungelkönigin Lilly Becker (48) habe die Musik schließlich leiser stellen lassen, nachdem die heftige Technosession jegliche Kommunikation zwischen den Anwesenden unmöglich gemacht hatte. Edith selbst entschuldigte sich im Anschluss eher halbherzig: "Das war vielleicht nicht der richtige Moment, [...] aber am Ende habe ich alle ins Bett gespielt."

Die gegenseitige Abneigung zwischen Schlagersängerin Anna-Carina und DJane Edith war schon während der Staffel ein offenes Geheimnis und entlud sich mehrfach in hitzigen Diskussionen. Bereits in der Wiedersehens-Show am vergangenen Montag hatte Anna-Carina betont, dass sie den Kontakt zu Edith künftig auf ein Minimum beschränken wolle. Vermutlich hat sich dieser Entschluss nach dem denkwürdigen Abend im australischen Beachclub nochmals gefestigt.

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Timur Ülker, Edith Stehfest, Alessia Herren und Lilly Becker

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Anna-Carina Woitschack, Sam Dylan und Timur Ülker im Dschungelcamp

