So schnell kann es gehen! Noch in diesem Jahr will der ehemalige Schwiegertochter gesucht-Kandidat Ingo (31) seine Annika heiraten. In den vergangenen Wochen sorgte er jedoch mit dem Bruch mit seinen Eltern Lutz (59) und Stups für Aufsehen. Die beiden sind bei der Hochzeit auf keinen Fall erwünscht. Anders sieht es offenbar mit Eric Sindermann (33) aus. Der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer ist Ingos Trauzeuge – obwohl sie noch gar nicht lange befreundet sind!

Via Instagram teilte der 33-Jährige die frohe Nachricht und freute sich über seine tragende Rolle bei der Hochzeit von Ingo und Annika. "Danke, dass ich dein Trauzeuge sein darf. Durch Zufall kennengelernt und von Anfang an gleich super verstanden", schrieb Dr.Sindsen zu einem Foto von sich und dem 31-Jährigen. Diese zufällige Begegnung scheint auch noch gar nicht lange zurückzuliegen. Am 16. Januar postete Eric das erste Foto mit dem Paar und betitelte sie in dem Beitrag als "neue Freunde".

Ingo scheint mit seiner Wahl aber rundum zufrieden zu sein. Die Hochzeitsvorbereitungen sind bereits in vollem Gange. In seiner Instagram-Story listete der Düsseldorfer seine To-Dos auf. Dabei konnte er das Hochzeitsdatum, die Gästeliste, die Location als auch seinen Trauzeugen schon abhaken.

Instagram / ingo_fanseite_official Ingo und Annika im Januar 2022

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Ingo im Januar 2022

Instagram / ingo_schwiegertochter_gesucht Ingo und Annika im Juli 2020

