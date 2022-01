Michèle de Roos hat keine schönen Nachrichten für ihre Fans. Die einstige Bachelor-Kandidatin macht auf Social Media eigentlich meistens einen gut gelaunten Eindruck und nimmt ihre Fans mit in den Alltag mit ihrem Partner Niko Griesert (31). Jetzt gesteht die Brünette allerdings: Die fröhliche, lachende Michèle ist aktuell öfters eine Art Fake-Nummer. Weil es ihr aktuell gar nicht gut geht, meldet sich die Influencerin ziemlich verheult im Netz.

"Ich muss euch ehrlicherweise sagen, dass es mir persönlich nicht so gut geht", beginnt die Kölnerin in ihrer Instagram-Story. Sie habe schon mehrere Versuche unternommen, die Sequenzen aufzunehmen – aber immer wieder abbrechen müssen. "Ich möchte diese Seite an mir nicht zeigen, weil ich niemandem ein schlechtes Gefühl geben will, sondern eher Positivität verbreiten will", betonte sie. Warum sie sich aber doch mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gewandt hat: Sie will zeigen, dass der Schein manchmal trügt. "Das ist schon seit Längerem so. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt", stellte sie klar.

Warum es Michèle derzeit so schlecht geht, wollte sie aber nicht verraten. Dass sie heute noch lachend vor der Kamera posieren muss, um Fotos für einen Kunden zu produzieren, falle ihr aber in ihrer Situation besonders schwer. "Es ist grade richtig Horror für mich. Es ist nicht immer einfach", gestand sie ihrer Community. Zur Ablenkung wolle sie sich jetzt aber ein schönes Wochenende mit Freundinnen in Frankfurt machen und einige Kuschelpausen mit Hundedame Callia einlegen.

TVNOW Michèle de Roos, "Der Bachelor"-Kandidatin

Instagram / thats.mi Bachelor-Girl Michèle de Roos

Instagram / thats.mi/ Michèle de Roos, Bachelor-Kandidatin 2021

