Niko Griesert (31) und Michèle de Roos fällt ein Stein vom Herzen! Für das Bachelor-Traumpaar waren die vergangenen Tage nicht einfach: Bijou, eine der zwei Katzen der beiden, verschwand plötzlich. Die Katzeneltern waren natürlich in Angst und Sorge um ihren Vierbeiner – die zwei engagierten sogar einen Spürhund und eine Tierkommunikatorin. Nun können Niko und Michèle aber aufatmen: Bijou ist unversehrt wieder aufgetaucht!

In ihrer Instagram-Story teilte die erleichterte Michèle die guten Nachrichten mit ihrer Fangemeinde. "Niko und ich sind vorhin im Wohnzimmer einfach eingeschlafen und als wir aufgewacht sind, hat sie seelenruhig am Napf gefressen", berichtete die Brünette. Niko habe die Fellnase zuerst entdeckt, wie er verriet: "Ich bin aufgewacht, weil Michèle auf mir lag und mir viel zu warm war. Plötzlich höre ich Geräusche aus der Ecke, wo der Fressnapf steht und rufe nur: 'Bijou?'"

Nicht nur bei dem Paar war die Freude groß – auch seine Fans und Freunde freuten sich mit ihm. "Oh mein Gott, ich freue mich so sehr für euch. Da hat sie euch echt einen riesigen Schrecken eingejagt...", schrieb unter anderem Ex-GNTM-Girl Elisa Schattenberg (21) auf Instagram.

Anzeige

Instagram / thats.mi Michèle de Roos' Katze Bijou

Anzeige

ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos beim got2b-Event

Anzeige

Instagram / elisa.gntm2021.official Elisa Schattenberg, EX-GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de