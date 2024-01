So gefallen Michèle de Roos die Männer von "Die Bachelors"!

Gefallen sie ihr? Michèle de Roos (30) hatte im Jahr 2021 bei Der Bachelor um das Herz von Niko Griesert (33) gekämpft – allerdings hatte der TV-Charmeur im Halbfinale keine Rose mehr für sie. Nach der Show hatten die beiden aber noch mal zueinandergefunden – nach rund einem Jahr war die Beziehung jedoch vorbei gewesen. Nun geht die Datingshow-Kandidatin wieder als Single durchs Leben – gegenüber Promiflash hat Michele verraten, ob Die Bachelors-Männer für sie infrage kommen würden!

Das TV-Abenteuer von Sebastian Klaus und Dennis Gries verfolgt die Beauty gespannt, offenbart sie im Promiflash-Interview auf dem Schwarzkopf-Event "For Every You". Wer von den beiden Rosenkavalieren ist wohl ihr Favorit? "Ich finde Dennis eigentlich ganz cool, weil er so ein bisschen frei Schnauze redet – das bringt ein bisschen Leichtigkeit in das Ganze", meint sie. "Wobei ich den Sebastian als ein bisschen bodenständiger und gewissenhafter betrachte", erzählt sie weiter. Eine Entscheidung falle ihr deshalb schwer.

Statt im Fernsehen sammelt die Beauty derzeit wohl neue Erfahrungen im Online-Dating – doch so ganz überzeugt davon ist sie offenbar nicht. "Ich finde, es ist oftmals mit einer Enttäuschung verbunden. Onlinerecherchen setzen die Erwartungen schon sehr hoch und verfälschen irgendwie ein natürliches Kennenlernen", erklärt sie ihren Instagram-Followern. Sie würde es bevorzugen, einen Partner in der Realität kennenzulernen.

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos, Reality-TV-Teilnehmer

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

Instagram / thats.mi Michèle de Roos, Influencerin

