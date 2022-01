Er hat seine letzte Ruhe gefunden. Mitte Januar machte eine schreckliche Nachricht die Runde: Der französische Schauspieler und Star aus "Hannibal Rising" Gaspard Ulliel ist bei einem verheerenden Skiunfall ums Leben gekommen. Nach einem Zusammenprall mit einem anderen Skifahrer erlag der 37-Jährige seinen schweren Verletzungen. Nun konnten sich Familie, Freunde und Fans ein letztes Mal von ihm verabschieden: Gaspard wurde gestern beerdigt.

Wie mehrere Medien, darunter Variety, berichten, fand am Donnerstag die Trauerfeier zu Ehren des verstorbenen Schauspielers in der Kirche Sainte-Eustache im Herzen von Paris statt. Über 1.000 Menschen sollen dem Begräbnis beigewohnt haben – darunter auch sein sechsjähriger Sohn und seine Familie. Aber auch zahlreiche Schauspielkollegen und Freunde wie Catherine Deneuve (78) und Léa Seydoux (36) nahmen Abschied vom französischen Ausnahmetalent.

Gaspard war neben seiner Rolle als junger Kannibale Hannibal Lecter zuletzt auch an einer großen Marvel-Produktion beteiligt. In der Superhelden-Serie "Moon Knight" ist er ab Ende März an der Seite von Oscar Isaac (42) und Ethan Hawk zu sehen. Als Anton Mogart wird es ein letztes Mal seine Fans verzaubern.

Getty Images Gaspard Ulliel, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Gaspard Ulliel

Getty Images Gaspard Ulliel im September 2019

