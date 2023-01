Letzter Film: Gaspard Ulliel (†) wird bei Vorführung geehrt

Gaspard Ulliel ist ein letztes Mal auf der Leinwand zu sehen. Im Januar 2022 starb der Schauspieler nach einem Ski-Unfall mit 37 Jahren an seinen schweren Verletzungen. Berichten zufolge ist er auf der Piste abgebogen und dabei mit einem anderen Fahrer zusammengestoßen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte soll er bereits bewusstlos gewesen sein. An seinem ersten Todestag widmet die Regisseurin seines letzten Films Gaspard liebevolle Worte.

Wie Deadline berichtet, hielt die Filmemacherin Emily Atef Gaspard bei einer Vorführung des Films "Mehr denn je" eine kleine Ansprache zu dessen Todestag. "Um ehrlich zu sein, hätte ich diese Veranstaltung in Frankreich nicht machen können, weil Gaspard dort so geliebt wurde. [...] Es war eine Freude, ihn kennenlernen zu dürfen und ihn in diesem Film an der Seite von Vicky Krieps spielen zu lassen", meint sie zum Publikum. Die Umstände, unter denen der Streifen fertiggestellt wurde, habe sich nach dem Tod des gebürtigen Franzosen verändert: Die Crew habe unter extremen Emotionen gearbeitet.

Bereits Mitte 2022 war Gaspard in einer seiner letzten Rolle zu sehen. Er spielte in der Marvel-Serie "Moon Knight" mit. Dieser Auftritt berührte vor allem seine Fans, sodass sie sich auf Twitter an ihn erinnerten. "Er hat seine Rolle großartig gespielt. Schade, dass er sich selbst nie sehen konnte", schrieb ein User.

Schauspieler Gaspard Ulliel

Schauspieler Gaspard Ulliel im Januar 2020

Gaelle Pietri und Gaspard Ulliel in Paris im Sommer 2014

