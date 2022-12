Trauriger Rückblick: Diese Stars sind im Jahr 2022 gestorben

In diesem Jahr mussten einige Stars im jungen Alter von uns gehen. Ein vergangenes Jahr bringt immer seine Höhen und Tiefen mit sich. Musik-Fans durften sich freuen: Coldplay ging nach über zwei Jahren endlich wieder auf Europa-Tour. Bei einigen Promis, wie beispielsweise bei Rihanna (34), durfte der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. Die Lowlights des Jahres waren jedoch auch deutlich zu spüren. Vor allem für die Familien dieser Stars dürfte das Jahr 2022 eher von Leid geprägt gewesen sein.

Bereits am Anfang des Jahres musste die Familie von dem französischen Schauspieler Gaspard Ulliel stark sein: Er starb an den Folgen eines Skiunfalls am 19. Januar im Alter von 37 Jahren. Knapp zwei Monate danach am 30. März und auch noch deutlich zu jung verstarb Tom Parker – der Sänger der Band The Wanted – mit 33 Jahren an einem Hirntumor. Ein Tod, der nicht nur die Familie, sondern die ganze Welt erschütterte war außerdem der von Queen Elizabeth II. Im Alter von 96 Jahren hatte sie ihr Leben wohl in vollen Zügen ausgekostet und folgte am 8. September ihrem Mann Prinz Philip (✝99), der letztes Jahr verstarb.

Auch das Ableben von Popsänger Aaron Carter (✝34) schockierte die Öffentlichkeit. Auch er starb in einem jungen Alter von 34 Jahren am 5. November. Die Todesursache konnte dabei nicht geklärt werden. Seine Haushälterin fand ihn leblos in der Badewanne.

Getty Images Tom Parker, Sänger

Getty Images Queen Elizabeth II., 2022 in England

Getty Images Aaron Carter, ehemaliger Kinderstar

