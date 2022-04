Anfang des Jahres ging diese traurige Nachricht um die Welt: Der Schauspieler Gaspard Ulliel ist tot! Er verstarb infolge eines Ski-Unfalls. Der Franzose war vor allem für seine Hauptrolle in dem Thriller "Hannibal Rising – Wie alles begann" bekannt. Zuletzt stand er für die neue Marvel-Serie "Moon Knight" mit Oscar Isaac (42) vor der Kamera. Der Streaminganbieter Disney+ hat sich entschieden, die Szenen mit dem Verstorbenen trotzdem zu zeigen. In Folge drei war es nun so weit: "Moon Knight" berührte die Fans mit einer posthumen Hommage an Gaspard!

In der aktuellsten Episode hatte der verstorbene Schauspieler nun seinen ersten Auftritt in der Comicbuchadaption: Gaspard spielt hier in Ägypten den Charakter Anton Mogart alias Midnight Man. Am Ende der Folge wurde er mit den Worten "in Gedenken an Gaspard Ulliel" geehrt – was viele Zuschauer natürlich emotional gestimmt hat! "Ich wünschte, wir hätten mehr von ihm sehen können und dass er die Liebe, die er jetzt erhalten würde, sehen könnte. Was für ein großartiger letzter Auftritt, mit dem er uns gesegnet hat...", schwärmte ein Twitter-Nutzer. "RIP Gaspard Ulliel. Er hat seine Rolle großartig gespielt, schade, dass er sich selbst nie sehen konnte", schrieb ein weiterer.

Die Serie ist für Hauptdarsteller Oscar etwas ganz Besonderes. Im Promiflash-Interview bei dem Screening in Berlin schwärmte er: "Ich glaube, es gibt bisher nichts Vergleichbares im Marvel-Universum. Aber ich denke, es geht einem wirklich nahe! Es zeigt einem, was in einem Menschen unter der Haut vorgeht." Habt ihr schon in "Moon Knight" reingeschaut? Stimmt in unserer Umfrage ab!

"Moon Knight" / Disney+ Szene aus "Moon Knight"

Getty Images Gaspard Ulliel im September 2019

Getty Images Starschauspieler Oscar Isaac

