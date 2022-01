Damit sorgte Prinz Charles (73) wohl für Verblüffung! Der Sohn der Queen (95) geht als britischer Thronfolger und künftiger König Großbritanniens stets souverän seinen Pflichten nach. Gemeinsam mit seiner Gattin Camilla Parker Bowles (74) nimmt er mit großer Freude öffentliche Termine im In- und Ausland wahr. TV-Auftritte sind bei dem Prinzen allerdings eine Rarität – bis jetzt: Denn nun legte Charles in einer britischen Realityshow einen Überraschungsauftritt hin!

Es sind zwar nicht die Kardashians mit denen er vor der Linse stand – aber so ähnlich! Denn in "Keeping Up With the Aristocrats" gab der Royal sein Reality-TV-Debüt. In dem britischen Fernsehformat gewähren vier Promis intime Einblicke in die Leben der bekanntesten Dynastien Großbritanniens. Bei der Great Yorkshire Show in Harrogate, einer Veranstaltung für Landwirtschaft, wurden für die Sendung gerade einige Aufnahmen gedreht – als plötzlich niemand geringeres als Charles auftauchte. Dieser schlenderte ganz lässig in einem beigefarbenen Anzug und mit cooler Sonnenbrille zur Kamera.

Viel von sich gab Charles aber nicht – augenscheinlich wollte er lieber in Ruhe die Messe ganz ohne Kameras genießen. Denn die Landwirtschaft lag dem Vater von Prinz William (39) und Prinz Harry (37) schon immer sehr am Herzen. Er führte sogar 35 Jahre lang einen Bio-Bauernhof, welchen er aber 2020 schließlich verkaufte.

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Juni 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Charles in Chipping Norton, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de