Bei der Bachelor-Produktion wird derselbe Fehler nicht ein zweites Mal gemacht! In der vergangenen Staffel der RTL-Datingshow verguckte sich Kandidatin Kim-Denise Lang (24) nicht in Rosenverteiler Niko Griesert (31), sondern in den Shuttle-Fahrer Willy. Mittlerweile sind die beiden zwar nicht mehr zusammen und Kim ist mit Bachelorette-Sieger Raphael Fasching (23) glücklich – ihr Flirt mit dem Chauffeur ist beim Sender aber noch immer in bester Erinnerung. Um nicht wieder eine Dame an den TV-Fahrer zu verlieren, hat sich das Bachelor-Team einen besonderen Plan ausgedacht...

In der ersten Folge setzte sich Bachelor Dominik Stuckmann (30) kurzerhand ans Steuer und kutschierte die ersten Frauen selbst zur Villa. "Letzte Staffel: Kandidatin verliebt sich in Fahrer", heißt es auf der offiziellen Bachelor-Instagram-Seite scherzhaft vonseiten des Senders. Mit der Aussage "wir dieses Jahr" folgt ein Bild, das den TV-Single als Chauffeur getarnt zeigt. "Noch mal passiert uns das nicht", witzelte RTL weiter. Auch Kim-Denise, die damit ganz eindeutig angesprochen wird, kann sich einen lustigen Kommentar nicht verkneifen. "So ist es gut. Vorsicht ist besser als Nachsicht", kommentierte sie das Posting.

Die Rosen-Alumni sind von der Idee offenbar ganz angetan. Auch Marcel Pfeifer (36), Daniel Lott, Lars Maucher (25) und Anna Corcelli (31) haben den Beitrag mit lachenden Smileys kommentiert. "Ihr hättet ihn gerne schon bei uns Fahrer sein lassen können", schwärmte Letztere. Auch Kims Freund Raphael kann über die kurzzeitige Liaison seiner Liebsten heute lachen – er setzte ebenfalls drei fröhliche Emojis in die Kommentarspalte.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

privat William van Siegertstein, Bachelor-Fahrer

Anzeige

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann mit Christina Rusch und Josephine Fischer

Anzeige

Instagram / raphael.f_ Kim-Denise Lang und Raphael Fasching

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de