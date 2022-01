Paulina Ljubas (25) weiß ihren Körper perfekt in Szene zu setzten. Aktuell befindet sich die in Gelsenkirchen geborene Beauty allein auf Reisen. Nach der nervenaufreibenden Zeit mit ihrem Noch-Freund Henrik Stoltenberg bei Temptation Island V.I.P. brauchte sie augenscheinlich einfach mal eine Auszeit. Und die scheint die Influencerin nun auch in vollen Zügen zu genießen. Im Netz präsentiert sich Paulina in letzter Zeit immer wieder ultrasexy.

Aus ihrem Urlaub in Thailand postet die dunkelhaarige Schönheit regelmäßig Eindrücke auf ihrem Instagram-Account. Dabei verdreht die 25-Jährige ihren rund 292.000 Abonnenten auch immer wieder ganz schön den Kopf. So posierte sie in den vergangenen Wochen beispielsweise in den unterschiedlichsten Bikinis vor traumhaften Kulissen und sogar einen Schnappschuss aus der Badewanne, teilte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin mit ihrer Community. Mit den heißen Aufnahmen setzt sie ihre weiblichen Rundungen zudem immer gekonnt in Szene.

Und das kommt bei den Fans der Netzpersönlichkeit bestens an. Unter ihren Beiträgen tummeln sich unzählige User, die Paulina mitteilen, wie umwerfend sie doch aussehe. "Bei jedem Bild denke ich, heißer gehts nicht und dann lädst du das nächste hoch", kommentiert beispielsweise ein Fan. Augenscheinlich finden auch einige Promis Gefallen an den Aufnahmen. So kommentieren Walentina Doronina, Laura Maria Rypa (26) oder Mrs.Marlisa die Posts begeistert.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Sternchen

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Januar 2022

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Januar 2022

