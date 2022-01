Paris Hilton (40) hat sich schon ausführliche Gedanken über ihre Familienplanung gemacht. Im November hat die Hotelerbin den Unternehmer Carter Reum geheiratet. Und schon bald möchte sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen: Paris wünscht sich sehnlichst Nachwuchs – am liebsten noch in diesem Jahr. Wenn sie es sich aussuchen könnte, würde sie gerne zuerst Zwillinge bekommen wollen. Ansonsten freue sie sich auch über einen Jungen als erstes Baby. Doch Paris hat sich offenbar auch schon auf ein Mädchen vorbereitet, für das sogar schon der Name feststeht!

In der "The Ellen DeGeneres Show" plauderte die 40-Jährige aus: "Das Mädchen wird London Marilyn Hilton Reum heißen." Der Name habe für sie eine besondere Bedeutung. "Marilyn nach meiner Großmutter und London, weil es meine Lieblingsstadt ist und ich finde, dass Paris und London sich zusammen süß anhören", erzählte die gebürtige New Yorkerin.

Doch auch für ein weiteres Baby hätte das It-Girl schon einen Namen parat: "Den werde ich aber noch nicht sagen, weil ich Angst habe, dass jemand den Namen klaut." Paris verriet allerdings, dass sie niemanden kenne, der so heiße und es sich ebenfalls um den Namen einer Stadt oder eines Landes handle.

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und ihr Mann Carter Reum

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im November 2021

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de