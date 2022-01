Vivian Boesveld fackelt nicht lange. Das Model stellte sich zusammen mit 21 anderen Frauen dem großen Liebesabenteuer bei Der Bachelor. Auf den ersten Blick konnte sie Rosenverteiler Dominik Stuckmann (30) auch von sich überzeugen: Mit einer Schnittblume in der Hand schaffte sie es in die nächste Runde. Für Vivian ist aber klar, dass von dem Bachelor schon bald mehr kommen muss. Im Gespräch mit Promiflash betonte sie: Sie wartet nicht allzu lange auf einen Mann.

Die 28-Jährige habe kein Problem damit, einem Mann zu zeigen, was sie für ihn empfindet. Im Promiflash-Interview vor Staffelstart erzählte sie: "Wenn mir ein Mann gefällt, dann merkt er es auch." Was sie aber offenbar nicht mag: Viel Zeit in eine Sache investieren, die keine Zukunft hat. Deshalb stellte die Mutter eines Sohnes klar: "Ich flirte gerne, aber wenn ich merke, dass von ihm nichts zurückkommt, bin ich auch ganz schnell wieder weg."

Ob das Bachelor-Girl bei Dominik punkten kann, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Einen Fan hat die hübsche Blondine aber längst: Ex-Rosenverteiler Andrej Mangold (35). Der plauderte im Promiflash-Interview aus, was Vivian für ihn so besonders macht: "Sie wirkte sehr klar im Kopf, sie weiß, was sie will und sie weiß, wo sie im Leben steht – das ist jemand, der sehr herausgestochen ist."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Vivian Bosveld, Bachelor-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL Vivian Bosveld, Bachelor-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Anzeige



