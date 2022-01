Andrej Mangold (35) ist von einem neuen Bachelor-Girl jetzt schon überzeugt. Am Mittwochabend startete die neue Staffel der romantischen Kuppelshow. In der Hauptrolle des Rosenkavaliers ist dieses Mal Dominik Stuckmann (30), den zahlreiche Singleladys in den nächsten Wochen im TV umgarnen werden. Andrej Mangold kennt das: Er war im Jahr 2019 der Bachelor. Nach Ausstrahlung der ersten Folge nannte Andrej im Promiflash-Interview seine klare Favoritin der neuen Staffel!

"Mir hat bisher Vivian am besten gefallen", verriet Andrej im Interview mit Promiflash. "Sie wirkte sehr klar im Kopf, sie weiß was sie will und sie weiß, wo sie im Leben steht – das ist jemand, der sehr herausgestochen ist", betonte der 35-Jährige. In der Show erzählte Vivian bereits, dass sie hauptberuflich als Model arbeitet und einen dreijährigen Sohn hat. Ob die Blondine auch zu Dominiks Favoritinnen gehört, wird sich zeigen lassen. Worin Andrej dem neuen Bachelor jedoch prompt zustimmt, ist seine Rauswahl in der ersten Nacht der Rosen.

"Von den Frauen, die er rausgewählt hat, hat man nicht viel gesehen. Da kamen wahrscheinlich keine guten Gespräche auf", erklärte der Ex-Schnittblumenverteiler. Vor allem von Kandidatin Elina Schuster (25), die von Dominik keine Rose bekam, hätte Andrej mehr erwartet. Die Kauffrau fiel vor allem durch ihre zurückhaltende Art auf. "Ich weiß nicht, ob sie zu nervös oder zu schüchtern war, aber sie hat sich um eine Chance gebracht", meinte der Basketballspieler.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL Bachelor-Kandidatin Vivian Boesveld

Splash News ; ActionPress Andrej Mangold auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

RTL Elina, Bachelor-Kandidatin 2022

