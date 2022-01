Sie stärkt ihm den Rücken! Der Schauspieler Eric Stehfest (32) beweist sich momentan im Dschungelcamp. Der sonst so ruhige Kandidat polarisiert nun aber seit ein paar Tagen am Lagerfeuer. Erst stritt er mit dem Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (27) – und jetzt verweigerte er sogar eine Dschungelprüfung. Der Grund: Er wolle kein Essen für seine Konkurrenten erspielen, wenn diese geradeheraus sagen, dass sie ihn scheiße finden. Erics Frau Edith findet diese Entscheidung gut!

In "Die Stunde danach" beurteilte sie die Szenen ihres Mannes und zog folgenden Schluss. "Wahrscheinlich war es ihm sehr, sehr wichtig, den Paukenschlag walten zu lassen, zu sagen: Mich kotzt das an – dass das jetzt seine Wahl war. Er hat so krass Rückgrat bewiesen, da bin ich schon stolz", betonte Edith. Trotz allem sei sie ziemlich überrascht von Erics Verhalten gewesen. "Es ist tatsächlich so ein Badboy-Charakter, den ich an ihm liebe", erklärte sie weiter. Er nehme den Hass der anderen in Kauf und stehe zu seiner Entscheidung.

Doch Filips Dschungelbegleitung Serkan Yavuz (28) sieht das ganz anders. Für den Bachelor in Paradise-Star sei das kein Badboy-Verhalten: "Das ist unkollegial, er ist kein Teamplayer. Es ist unerklärlich für mich, dass man im Camp so rücksichtslos sein kann", machte er seine Meinung zu Eric deutlich. Serkan sei sich sicher, dass sich der einstige GZSZ-Darsteller damit ins Aus schießen wird. "Er ist meiner Meinung nach auch nicht kritikfähig", schloss er ab.

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest im Juni 2020

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest im Dschungelcamp

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Juni 2021

