Diese Hochzeit wird definitiv ein Highlight werden! Seit Sommer 2020 sind Brooklyn Beckham (22) und Nicola Peltz (27) verlobt und die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Aber nicht nur der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) kommt aus einer wohlhabenden Familie – auch die Angehörigen seiner Liebsten werden an keiner Ecke sparen: Nicolas Verwandte und Freunde wollen den beiden womöglich sogar einen Flug ins All schenken!

Eine Quelle berichtete gegenüber Mirror von den Plänen der Familie Peltz. Denn Nicolas Vater ist ein Multi-Millionär und in den Kreisen der Reichen gut vernetzt. Er könnte leicht einen Platz in dem privaten Raumschiff von Richard Branson (71) buchen, der ab 2023 Flüge ins All anbieten will! "Ihre reichen Freunde sprechen darüber, alle zusammenzulegen, um das Geschenk zu finanzieren. Sie glauben, dass die Übergabe einer der Höhepunkte des Hochzeitstages sein wird", erklärte der Insider. So könnten die beiden dann ihre Flitterwochen im All verbringen!

Offenbar buhlen sich die prominenten Gäste schier darum, wer das beste Hochzeitsgeschenk überreichen wird. "Die Gruppe, die darüber spricht, weiß, dass ein Ticket ins Weltall selbst Milliardärsgäste und die Beckhams und Peltzes, die eigentlich nichts brauchen, beeindrucken wird", gab die Quelle zu.

