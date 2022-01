Kommt nun bald das Comeback? Seit einiger Zeit schon warten die Fans der Spice Girls darauf, dass die Girlgroup nach ihrer Auflösung im Jahr 2001 wieder zusammenfindet. Im Dezember des vergangenen Jahres heizte Melanie C. (48) die Gerüchteküche über eine Reunion an, da sie ausplauderte, dass alle ehemaligen Bandmitglieder an einem Comeback interessiert seien. Wie ein Insider nun verriet, werden die Spice Girls sich an Brooklyn Beckhams (22) Hochzeit alle zum ersten Mal wiedersehen.

Gegenüber The Sun offenbarte eine Quelle, dass Victoria (47) ihre ehemaligen Bandkolleginnen zur Trauung ihres ältesten Sohnes eingeladen hat. "Es war eine nette Einladung und die Mädchen freuen sich sehr darauf, dabei zu sein", teilte der Informant mit. Doch ein Comeback der erfolgreichen Girlgroup sei wohl nicht geplant. "Es wird das erste Mal seit langer Zeit sein, dass sie alle privat zusammen sind, also freuen sie sich auf die Gelegenheit, sich auszutauschen", erklärte der Insider.

Neben Victorias ehemaligen Bandkolleginnen wird auch Snoop Dogg (50) am 9. April zu Gast sein und sogar für die musikalische Unterhaltung sorgen. "David ist seit über 10 Jahren mein Freund und ich bin eng mit seiner Familie befreundet", verriet der Rapper gegenüber Mirror. "Brooklyns Hochzeit wird eine große Sache und mein Geschenk an ihn und seine zukünftige Frau ist, dass ich an ihrem großen Tag ein Set für sie spielen werde", plauderte der Musiker aus.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Met Gala 2021

Getty Images Die Spice Girls bei den MTV Video Awards 1997

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

