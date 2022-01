Die Twilight-Filme lösten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung einen riesengroßen Hype aus – und machten die Darsteller quasi über Nacht zu Stars! Unter anderem werden Robert Pattinson (spielt Edward Cullen) und Taylor Lautner (spielt Jacob Black) aufgrund der Vampir-Streifen bis heute von zahlreichen Fans begehrt. Doch der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten: Taylor hatte aufgrund des großen Erfolgs der "Twilight"-Filme sogar jahrelang Angst, vor die Tür zu gehen!

In der US-Nachrichtensendung Today ließ Taylor jetzt diese Zeit Revue passieren: Damals hätten ihn Paparazzi überall hin verfolgt. "Ich habe so viele Jahre lang entweder mein Haus nicht verlassen – oder wenn doch, dann mit Hut und Sonnenbrille. Ich hatte einfach Angst", erklärte er und fügte hinzu: "Ich war superängstlich, wenn ich rausgegangen bin. Also bin ich einfach nicht mehr rausgegangen." Aus diesem Grund habe der Schauspieler auch rund zehn Jahre lang keinen Supermarkt, kein Kino und Co. betreten.

Zu diesem Zeitpunkt habe er sich aufgrund der Angst sogar sein altes Leben zurückgewünscht. "In dem Moment war das so frustrierend, weil man einfach nur ein normales Leben führen wollte", betonte der heute 29-Jährige. In der Zwischenzeit habe er sich aber eine Auszeit abseits des Rampenlichts genommen – und deshalb gehe es ihm heutzutage auch schon viel besser.

Getty Images Robert Pattinson und Taylor Lautner in Berlin

Getty Images Schauspieler Taylor Lautner

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner, 2021

