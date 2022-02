Wer ist die Richtige für Dominik Stuckmann (30)? Am vergangenen Mittwoch startete die neue Staffel von Der Bachelor. Der IT-Spezialist traf dort zum ersten Mal auf die 22 Damen, die mit dem Plan, sein Herz zu erobern, nach Mexiko gereist sind. Drei Frauen schickte Dominik nach der ersten Nacht der Rosen allerdings schon wieder nach Hause. Es traf Bella Otyakovskiy (24), Elina Schuster (25) und Jenny Cheong (23). 19 Ladys sind aber noch im Rennen – wen sehen die Fans ganz vorne?

Auf den ersten Blick scheinen bereits einige Schönheiten den 30-Jährigen in ihren Bann gezogen zu haben. Jana-Maria Herz (29), Nele Wüstenberg (28) und Vivian Boesveld haben jedenfalls gleich beim Entsteigen der Limousine einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch mit Lara Honner (23) führte der TV-Single in der Nacht der Rosen ein intensives Gespräch. Christina Nicolardi (27) war sich außerdem sicher: Dass Dominik sie nach drinnen in die Villa geleitet hat, spreche für sich. Sie dürfte dem Rosenverteiler in Erinnerung geblieben sein.

Vielleicht haben aber auch ein paar spezielle Geschenke dem Unternehmer Lust auf mehr gemacht: Bobette Landu (26) überraschte ihren möglichen Herzensmann mit einem Ständchen auf dem roten Teppich. Yasmin Vogt (23) brachte Dominik nicht nur einen Traumfänger mit – mit ihr ging der flirtbereite Kavalier auch sofort über in den Familientalk. Christina Aurora schenkte dem Bachelor eine Kamera – um gemeinsame Momente festzuhalten? Welche Dame hat euch überzeugt? Stimmt in der Umfrage ab!

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann in der ersten Nacht der Rosen

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und die Bachelor-Girls

RTL Bachelor-Kandidatinnen 2022

